Ignazio La Russa, presidente del Senato, non abbandona la sua idea di preservare l'attuale stadio di San Siro e la rilancia in vista delle prossime elezioni amministrative nel corso di un'intervista rilasciata a Frontale, newsletter di Fabio Massa dedicata all'attualità della città di Milano: "Il Meazza è un monumento della città di Milano, alla pari della Scala. La sua demolizione sarebbe un danno per la città. Una sua riqualificazione consentirebbe di utilizzare l’impianto per scopi multipli. Ospitando altre squadre come – ad esempio – l’Alcione o l’Under 23 dell’Inter. Altri eventi sportivi e musicali. Si eviterebbe così anche un danno ambientale e si risparmierebbero costi di demolizione per circa 80 milioni di euro”. Il presidente del Senato ne è convinto: “Un’amministrazione di centrodestra potrebbe salvare San Siro”.

Il presidente del Senato ha anche commentato l’esito delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, definendolo “un successo a livello internazionale, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti dai leader e dai media di tutto il mondo. Non posso che plaudere agli organizzatori”.