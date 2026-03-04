Sempre più al centro del mercato e, secondo quanto filtra, dell'interesse nerazzurro, Vasilije Kostov continua a ottenere consensi in patria. Il giovane talento della Stella Rossa, appena 18 anni e già punto di forza dei biancorossi guidati da Dejan Stankovic, ha ricevuto nelle scorse ore un premio come miglior giovane in occasione dell'81esimo anniversario della nascita del club serbo.

Ennesima conferma del fatto che il giovane centrocampista offensivo sia sulla strada giusta per arrivare lontano.