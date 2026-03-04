Parlando con Alessandro Cattelan nel corso dell'ultima puntata del podcast video 'Supernova', Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal, ha espresso il suo parere sulla figura di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, basandosi su quelli che sono i racconti dei suoi compagni di Nazionale: "Loro dicono di essere stracontenti di lui, e lo vedi quando parla nelle interviste. A me piace quando una persona è vera e sincera, e lui penso sia così. Non è uno che ha paura di dire quello che pensa".