Sono sei i giocatori del girone A della Serie C fermati per un turno dal Giudice Sportivo dopo le partite dell'undicesima giornata di ritorno. Si tratta di: Andrea Boffelli e Alessio Milillo (Arzignano Valchiampo), Giuseppe Cuomo (L.R. Vicenza), Matteo Motta (Lumezzane), Riccardo Nessi (Ospitaletto Franciacorta) e Corrado Riviera (Renate).

Per quel che riguarda i giocatori dell'Inter U23, terza sanzione per Igor Amerighi, autore del gol nel match contro il Cittadella, e prima sanzione per Thomas Berenbruch.