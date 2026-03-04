Sono sei i giocatori del girone A della Serie C fermati per un turno dal Giudice Sportivo dopo le partite dell'undicesima giornata di ritorno. Si tratta di: Andrea Boffelli e Alessio Milillo (Arzignano Valchiampo), Giuseppe Cuomo (L.R. Vicenza), Matteo Motta (Lumezzane), Riccardo Nessi (Ospitaletto Franciacorta) e Corrado Riviera (Renate).
Per quel che riguarda i giocatori dell'Inter U23, terza sanzione per Igor Amerighi, autore del gol nel match contro il Cittadella, e prima sanzione per Thomas Berenbruch.
Sezione: Inter U23 / Data: Mer 04 marzo 2026 alle 23:37
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
