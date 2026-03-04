Dopo lo 0-0 incassato ieri sera in casa del Como nel match valido per l'andata di semifinale di Coppa Italia, l'Inter si è ritrovata oggi alla Pinetina per  svolgere la canonica seduta d'allenamento che prevede esercizi di scarico scarico per i giocatori impegnati ieri sera. Inizia la preparazione al derby di Milano, in programma per domenica prossima alle 20.45 in una San Siro rossonero. 

Nell'aggiornamento di Sky Sport, le scelte di Chivu in vista della sfida contro il Milan sono quasi sicure, me c'è un dubbio che attanaglia il tecnico romeno, che riguarda Ange Bonny. In attesa di capire, nei giorni che verranno, se riuscirà a recuperare per il derby l'ex Parma ce la sta mettendo tutta proprio con l'obiettivo di essere a disposizione della squadra per la grande sfida del momento. 

Sezione: Focus / Data: Mer 04 marzo 2026 alle 14:55
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
