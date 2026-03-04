Spazio anche al portiere del Como Jean Butez, che arriva in sala stampa del Sinigaglia per commentare il pareggio ottenuto nell'andata di semifinale di Coppa Italia. Di seguito le dichiarazioni raccolte dall'inviata di FcInterNews.it: "Per me è stata una partita molto difficile, mentalmente era difficile essere pronto per tutta la durata del match e alla fine ho fatto solo due parate. Se devo parlare di squadra, abbiamo imparato la maturità di questa partita fuori dal 4-0. Per me è un lavoro, lavoriamo molto con il mister, con tutta la squadra Siamo pronti a subire tutto tipo di pressione, di gioco. Per me è un lavoro, lavoriamo molto con il mister, con tutta la squadra Siamo pronti di avere tutto tipo di pressione, di gioco. Adesso andiamo con più calma e serenità durante le partite. È un lavoro che facciamo tutta la settimana, con mister, staff, gli altri portieri".

Speri un po’ nella convocazione della Francia per il Mondiale?

"Sì, è un sogno di ogni ragazzo da piccolo. Ho letto anche le parole di Didier Deschamps. Ovviamente è una cosa molto diversa ma non ci penso. Penso al Como perché c’è molto da giocare in questa stagione".

In Francia si parla del Como?

"Si parla di calcio moderno e con energia, con vari giovani, con un mister con idee moderne del calcio quindi sì, si parla e anche bene. Sono in Italia e parliamo del Como in Italia e in Francia, come tutte le squadre in alto in classifica in campionato".