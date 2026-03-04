"Dire che Alessandro Bastoni non deve giocare con la Nazionale è una stronzata. Tutti fanno qualcosa che va oltre i limiti delle regole per ottenere un vantaggio. Se dovesse essere questa la causa per non convocarlo in Nazionale, allora non avremmo una nazionale". Non usa giri di parole Giuseppe Rossi, ex attaccante di Fiorentina e Villarreal, che intervistato da The Italian Football Podcast è tornato sull'episodio che ha contraddistinto la partita tra Inter e Juventus: "In campo fai di tutto per vincere. E se Bastoni pensava che quella fosse la cosa giusta da fare, allora per lui era la cosa giusta da fare. E ha funzionato. Sono riusciti ad avere un giocatore in più in campo. E alla fine hanno vinto la partita. Puoi dargli torto? No. Mi piace? No, odio quel genere di cose. Ma come puoi dargli torto? No, non puoi dargli torto. Purtroppo, fa tutto parte del gioco".

Rossi individua poi il colpevole principale della situazione: "Quello che non capisco è il VAR. Queste sono le cose che il VAR dovrebbe controllare. E dire di no, non è un cartellino rosso, è un cartellino giallo per Bastoni per simulazione. E basta. A cosa diavolo serve il VAR? Non ha alcun senso. Non do la colpa a Bastoni, ma non mi piace. Io do la colpa al VAR e do la colpa a tutte queste dannate regole riguardanti il ​​VAR".