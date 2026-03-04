Il Sinigaglia come il Via del Mare: anche ieri i tifosi di casa di Como hanno fischiato ripetutamente Bastoni a ogni possesso palla come fecero quelli di Lecce. Residui piuttosto ridicoli per il caso Kalulu di qualche settimana fa.

"A distanza di 20 giorni, dopo scuse assortite e soprattutto sincere, le tifoserie avversarie si ostinano: continuano a “beccare” il mancino, che è un titolare della Nazionale prima che dell’Inter - spiega la Gazzetta -. Il tappeto sonoro a Como è stato continuo, ogni volta che la palla gli transitava accanto l’intero stadio si faceva sentire. Da parte sua, Bastoni ha cercato di limitare i danni con una prestazione onesta nel grigiore generale: per chi fa il suo mestiere, affrontare questo Como di vorticosi palleggiatori è sempre un rischio".

"Il tempo dirà se e quanto durerà l’onda lunga del caso e quali saranno le conseguenze sulla testa di Bastoni, che tira dritto verso il doblete e non sembra risentirne. Intanto, l’Inter intera si stringe a lui, ben sapendo che la bufera non è finita, a partire da Chivu che l’ha coccolato di nuovo a fine partita", si legge.