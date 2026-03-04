Arrivano nuovi possibili aggiornamenti per il futuro di Yanis Massolin che sembra prefigurarsi sempre più roseo. Il centrocampista 23enne, acquistato dall'Inter a gennaio dopo una stagione da rivelazione con la maglia del Modena in Serie B, potrebbe ritrovarsi a breve dinnanzi ad un bivio professionale. Secondo FootMercato la Federcalcio algerina (FAF) ha avviato i primi contatti con il giocatore per capire se vorrà scegliere l'Algeria come Nazionale da rappresentare. Il centrocampista attualmente in forza ai Canarini è difatti nato da padre martinicano e madre algerina, la nonna paterna è spagnola mentre lui è di Nazionalità francese. Quadro che lo pone dinnanzi la complicata scelta di decidere per quale Nazionale prestare servizio tra Francia, Algeria e Spagna.

L'Algeria è la prima delle tre Federazioni a muovere il passo verso il giocatore e starebbe pensando ad una possibile convocazione. Iniziativa che ha fatto piacere a Massolin che ha aperto alla possibile scelta di unirsi ai Fennecs. Qualora la scelta del 23enne dovesse concretizzarsi, il processo potrebbe essere leggermente più lungo poiché momentaneamente il classe 2003 non dispone ancora di passaporto algerino.