Nella parte finale del post-partita di Como-Inter, Graziano Cesari ha dato una sua previsione per quel che riguarda la direzione arbitrale nel prossimo derby di Milano, in programma domenica sera alle 20.45.

Secondo l'ex arbitro, a dirigere la stracittadina milanese (che vedrà in campo la prima e la seconda dell'attuale classifica di Serie A) sarà "all'80% Doveri e al 20% Guida. Difficilmente ci si affiderà a un outsider".