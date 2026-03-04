Con la squadra di Fabio Gallo che viaggia a vele spiegate verso il ritorno in Serie B, i tifosi del Vicenza cominciano a preparare la festa. Con un 'aperitivo' programmato per lunedì 16 marzo, quando arriverà al Menti l'Inter U23 in una serata che coinciderà anche col 124esimo anniversario della fondazione del club. Per celebrare al meglio il compleanno della società, la Curva Sud, cuore del tifo del Lane, invita tutti i tifosi a presentarsi al Menti con la maglia e la sciarpa biancorossa per una grande coreografia che coinvolgerà tutto lo stadio. L'invito è quello di recarsi allo stadio in anticipo. 

Sezione: Inter U23 / Data: Mer 04 marzo 2026 alle 12:28
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
