Le pagelle di Como-Inter partono, per i nerazzurri, con un 6,5 a Josep Martinez, bravo su Nico Paz e su Vojvoda, anche se in fuorigioco. Voto 5,5, invece, per Bisseck, in una serata con troppe distrazioni. Bene Acerbi, 6,5, mentre Bastoni è solo da 6: alterna chiusure a giocate meno efficaci, fischiato per tutta la gara.

Sufficiente anche Darmian, nonostante sia isolato dal gioco. Pagella da 6 anche per il subentrato Dumfries. Sul lato opposto 6,5 a Carlos Augusto che salva un gol su Vojvoda. In mezzo al campo 6 a Sucic e Frattesi, 5,5 a Calhanoglu che fatica contro il pressing del Como e 6 a Zielinski dalla panchina.

In attacco 5 a Diouf, inedito trequartista, e stesso voto a Esposito, troppo solo. Sufficienti sia Luis Henrique che Thuram, che dà segnali di risveglio. Voto 6 anche a Chivu, che anestetizza il Como.