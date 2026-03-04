Riunione del Comitato per l'ordine pubblico in vista dei Giochi Paralimpici e del derby Inter-Milan. Nella mattinata di oggi, presso la sede di Palazzo Diotti, si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e dei vertici territoriali delle Forze di Polizia. Nel corso dell’incontro, aperto alla partecipazione dei referenti di Fondazione Milano Cortina 2026, è stato svolto un approfondito esame delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali, che si terranno dal 6 al 15 marzo prossimi, le cui competizioni sportive interesseranno, per quanto concerne il territorio milanese, la venue olimpica “Ice Hockey Arena” presso il quartiere di Santa Giulia.

In sede di Comitato è stato pertanto definito il complessivo assetto delle misure di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità che sarà assicurato in occasione dell’importante manifestazione sportiva, anche alla luce dell’attuale quadro internazionale alla luce dell'escalation del conflitto in Medio Oriente. È stato, in particolare, predisposto un articolato sistema di attività di vigilanza, nel quadro delle misure già adottate nella immediatezza da tutte le Forze di Polizia e dalle altre Istituzioni interessate subito dopo l’acuirsi delle tensioni legate alla crisi mediorentale, volte ad assicurare il massimo rafforzamento dei servizi di controllo del territorio e l’ulteriore intensificazione delle misure di sicurezza di vari obiettivi sensibili.

Il Comitato ha, poi, esaminato i profili di sicurezza relativi all’incontro di calcio Inter - Milan, che si disputerà presso lo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro il prossimo 8 marzo. In vista dell’incontro, che vedrà la presenza di una rilevante partecipazione di pubblico, il Consesso ha deliberato l’adozione di un capillare e dedicato dispositivo di servizi per garantire il migliore ordinato svolgimento dell’evento, con l’impiego coordinato delle Forze di Polizia e della Polizia Locale.