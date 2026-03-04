Brutto dato raccolto dall'Inter ieri sera in casa del Como, dove la squadra di Cristian Chivu ha pareggiato per 0-0 con la squadra di Fabregas nel match d'andata di semifinale di Coppa Italia. Risultato che ha fruttato ai nerazzurri un dato storico negativo: la Beneamata difatti ha chiuso la gara effettuando al massimo tre conclusioni, dato che, considerando tutte le competizioni, si è verificato per la prima volta dall'11 marzo 2018, contro il Napoli in Serie A.