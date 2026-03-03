Nuovo aggiornamento delle valutazioni di mercato di Football Benchmark, che ha stilato i dieci calciatori più preziosi al mondo. Sul podio solo campionissimi stimati oltre i 200 milioni di euro, a partire da Lamine Yamal, stella del Barcellona il cui valore è addirittura vicino ai 300 milioni di euro, attestandosi a 286,8. Seconda posizione per Kylian Mbappé, che si ferma a 232,2 milioni davanti ad Erling Haaland del Manchester City con 177,2 milioni di euro.

All'interno della nuova graduatoria si registra anche il forte aumento della valutazione da dicembre 2025 a oggi di Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter il cui cartellino è stimabile in 50,5 milioni di euro, con una crescita di 27,7 milioni in appena pochi mesi. Solamente due giocatori hanno visto impennare maggiormente le proprie quotazioni, ovvero Yan Diomande dell'RB Lipsia (50,9 mln euro, +37,8 mln) e Marc Guéhi del Manchester City (60 milioni, +31,9)