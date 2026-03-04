"Sarà un marzo impegnativo, tra Premier, FA Cup, Champions… Poi c’è qualcosa di leggermente importante che qui viviamo con un po' di ansia". Così Sandro Tonali ha ammesso a Sky Sport la 'preoccupazione' che attanaglia tutti gli italiani in vista dei playoff del Mondiale con la Nazionale. "Sarà una delle partite più importanti per noi, dobbiamo giocare in modo perfetto. C’è pressione, ma prendo l’aspetto positivo ed è il bello del calcio: dobbiamo arrivare a quel momento al 100% e giocare come sappiamo fare".

Gattuso cerca di allentare la pressione?

"Sì. Abbiamo fatto una cena a Londra, siamo stati bene perché era da novembre che non ci vedevamo: è sempre bello riunirsi in un momento al di fuori dal calcio. Ci siamo divertiti, abbiamo parlato di tante cose. È stato un momento diverso dal solito".