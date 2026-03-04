Oumar Solet è uno dei principali obiettivi dell'Inter per il mercato estivo. Il difensore dell'Udinese è corteggiato da diversi club in giro per l'Europa incluso quello nerazzurro, intenzionato ad affondare il colpo per rinforzare il reparto arretrato della prossima stagione. 

"Con un contratto fino al 2027, Solet è la priorità assoluta dell'Inter", scrivono i colleghi francesi di Footmercato. Secondo le informazioni che arrivano dalla Francia, patria del classe 2000, "tra tutte le opzioni prese in considerazione dal consiglio di amministrazione nerazzurro, il nome del nativo di Melun rimane in cima alla rosa dei candidati. Secondo le nostre fonti, ad aprile è addirittura previsto un incontro a Milano per discutere di una potenziale futura collaborazione".

Sezione: Focus / Data: Mer 04 marzo 2026 alle 17:12
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
