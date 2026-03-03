Andata della semifinale di Coppa Italia: l'Inter stasera di scena a Como contro la squadra di Fabregas che si sta giocando anche l'ingresso nella prossima Champions League. Un match che arriva a pochi giorni dal derby: questo, ovviamente, spingerà Chivu a un turnover discretamente ampio.

QUI COMO – C'è grande abbondanza per Fabregas che, rispetto al match con il Lecce, rilancia dal 1' Nico Paz. La storia chiama i lariani, per cui niente turnover: in campo il miglior Como possibile, al netto delle assenze di Addai e Morata e dei problemi di Baturina (probabilmente in panchina). Da Cunha e Diego Carlos in vantaggio su Caqueret e Kempf. Diao jolly offensivo pronto a subentrare dopo un lunghissimo periodo di assenza.

QUI INTER – Chivu tiene eccome a raggiungere la finale di coppa, ma è chiaro che il pensiero va pure al derby e quindi le scelte di formazione ne saranno condizionate. Davanti a Martinez dovrebbero rivedersi Acerbi e Bastoni (out per squalifica con il Genoa). Dimarco rifiata e a sinistra lascia spazio a Carlos Augusto, mentre sull'altro versante Darmian più di Dumfries insidia Luis Henrique. In mezzo si rivede dal 1' Calhanoglu, con Sucic e uno tra Mkhitaryan e Frattesi a completare la linea mediana. Qui tirano il fiato Barella e Zielinski. In attacco, invece, grossi guai: fuori sia Lautaro (punta la Fiorentina) che Bonny (si spera di riaverlo con il Milan). Vedremo se Chivu rischierà sia Esposito che Thuram o se opterà per una sola punta adattando qualcuno a ridosso.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.

Panchina: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Goldaniga, Van der Brempt, Sergi Roberto, Alberto Moreno, Caqueret, Lahdo, Baturina, Kuhn, Diao.

Allenatore: Fabregas.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Addai, Morata.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Thuram, Esposito.

Panchina: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Akanji, Dumfries, Luis Henrique, Dimarco, Cocchi, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Diouf, Kamaté, Lavelli.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lautaro, Bonny.

ARBITRO: Di Bello.

Assistenti: Peretti e Colarossi.

Quarto ufficiale: Zufferli.

Var: Mazzoleni.

Avar: Maresca.

