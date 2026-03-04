Jean Butez, portiere del Como, si è espresso anche ai microfoni di Radio TV Serie A dopo il pareggio contro l'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia: "Il pareggio è positivo, però se vediamo la partita magari potevamo fare di più. Abbiamo avuto delle occasioni con Alex Valle e Mergim Vojvoda, ma siamo contenti dello 0-0 in casa. Vediamo fra sei settimane cosa potremo fare in casa dell'Inter. Questo pareggio è un risultato positivo. Siamo un gruppo giovane che ha fame, vogliamo giocare e vincere tutte le partite. Prima della pausa abbiamo altri tre match molto diffcili, contro Cagliari, Roma e Pisa; dopo queste tre partite possiamo parlare di più degli obiettivi europei. Noi però abbiamo fame di vittorie e basta".