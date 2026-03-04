Al di là del risultato, che ha rispecchiato i valori già noti prima della partita, Stefano Eranio non è rimasto soddisfatto dalla prestazione del Genoa, a San Siro, contro l'Inter: "Sulle difficoltà della partita non c'erano dubbi, no?", la premessa dell'ex centrocampista del Grifone a Telenord.

"L'Inter è una squadra difficile da affrontare, tecnica. Se li vai ad affrontare alti e lasci il campo, ti fanno male; viceversa, hanno sempre il possesso di palla - ha aggiunto Eranio -. Ma quando hai di fronte una squadra più forte diventa più semplice fare qualcosina con più coraggio perché non hai nulla da perdere. Ecco, dal Genoa mi sarei aspettato questo, un po' più di coraggio nel giocare un po' meglio la palla".