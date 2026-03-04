Voti e giudizi non esaltanti per gli interisti sul Corriere dello Sport dopo lo 0-0 di Como nell'andata delle semifinali di Coppa Italia.

Chivu (all.) 6 Ridisegna l’Inter per far fronte alle assenze pesanti in attacco e con uno sguardo già proiettato al derby. Nella ripresa prova a mettere il turbo ma i giri nel motore non si alzano.

J. Martinez 6,5 Confermato portiere di Coppa Italia, è reattivo su Nico Paz poco dopo la mezz’ora di gioco. Nella ripresa viene graziato da Valle.

Bisseck 5,5 Chiusure e letture non sempre precise. Nella sfida ad alta intensità finisce per concedere sempre qualcosa.

Acerbi 6 Serata atipica per lui senza una punta di riferimento da tenere a bada.

Bastoni 6 Da quel lato il Como attacca con convinzione e gli toglie anche il tempo per impostare.

Darmian 6 Inizio soft nella seconda da titolare in stagione. La fiammata a inizio ripresa genera il primo vero squillo dalle parti di Butez col palo che fa tremare il Sinigaglia.

Dumfries (13’ st) 5,5 La miglior condizione è ancora lontana.

Sucic 5,5 Chivu scommette sul fatto il croato che riesca a tenere l’equilibrio in una mediana più leggera del solito. Si dà un gran da fare, ma non sempre è preciso nel rifinire l’azione.

Calhanoglu 5,5 Le chiavi del centrocampo tornano in suo possesso ma nell’ultima fase di rodaggio in vista del derby va un po’ in affanno.

Zielinski (13’ st) 6 Torna in quella che è stata la sua zolla nelle ultime settimane per una mezz’ora senza grossi acuti.

Carlos Augusto 6 La sua versatilità serve stavolta a far rifiatare Dimarco a pochi giorni dal Milan. Provvidenziale la chiusura su Vojvoda nel primo tempo.

Diouf 5 Doveva essere il grimaldello nerazzurro, ma non è mai riuscito ad aprire varchi nella trequarti avversaria. Spesso maldestro anche nel gestire palloni che andavano trattati con maggiore qualità.

Luis Henrique (23’ st) 6 Più accentrato rispetto al solito non trova varchi per inserirsi.

Frattesi 5 Gettato nella mischia con compiti d’inserimento, ma senza trascurare però il supporto in fase di non possesso. Non incide in nessun modo.

Mkhitaryan (41’ st) sv

P. Esposito 5,5 Il peso dell’attacco con il modulo proposto da Chivu per l’occasione è tutto sulle sue spalle ma si ritrova nell’imbuto avversario.

Thuram (13’ st) 5,5 La staffetta con il numero 94 non genera il cambio di passo sperato da Chivu.