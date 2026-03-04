"Noi sicuramente pensiamo a quello che è il nostro obiettivo, ovvero tornare in Champions". Lo dice Samuele Ricci, centrocampista del Milan intervistato da SportMediaset nella settimana del derby contro l'Inter: "Per adesso siamo a buon punto anche se abbiamo perso punti che potevamo non perdere. Abbiamo un buon vantaggio ma non è finita, mancano ancora tante partite".

Il sogno però c'è.

"Si vive di sogni, il sogno c'è sempre (lo scudetto, ndr). Pensiamo alla partita perché è un derby e va approcciato in maniera perfetta perché con loro serve una gara perfetta".

Allegri ti vede come regista?

"Dovresti chiedere ad Allegri. Penso che adesso mi veda come mezzala, magari mediano ora ci sono Modric e Jashari che stanno facendo benissimo. Poi è uguale, basta entrare e dare il contributo alla mia squadra".

Derby anche in famiglia, la tua compagna di fede nerazzurra.

"No no, non so se in passato magari tifava l'altra sponda (ride, ndr). Se l'ho convertita? Sì sì, per adesso è dalla mia parte".