Andrea Ranocchia era presente ieri sera negli studi Mediaset dopo la partita di Coppa Italia tra Como e Inter e così ha commentato la situazione a seguito dello 0-0 maturato al Sinigaglia. "Il vantaggio ce l'ha l'Inter che ha il ritorno in casa, ce l'ha anche tra 50 giorni per cui bisogna vedere cosa accadrà. Affrontare il Como adesso è difficilissimo per tutti perché ha questo grande possesso ed è in grandissima fiducia, ma per il ritorno l'Inter è avvantaggiata".

"L'Inter è forte, sanno benissimo che la partita di domenica può chiudere il campionato. Quella di Coppa era importante, sapevano che sarebbe stato difficile col Como, l'importante era tenere aperta la qualificazione - dice ancora Ranocchia - I fischi a Bastoni? Per me è tutto esagerato, esasperato. E' un nazionale italiano, c'è stato un episodio controverso. Ha sbagliato, ma mi sembra tutto esagerato".