Dopo l'1-1 di ieri contro l'Inter U23, Manuel Iori è stato intervistato da Il Gazzettino, dove l'allenatore della Cittadella ha ammesso il suo dispiacere per il risultato ottenuto dalla sua squadra ieri sera. "Dispiace per i ragazzi, ho fatto i complimenti a fine partita. Hanno avuto atteggiamento, spirito, cuore: si vedeva che non la volevano perdere, ci hanno provato in tutti i modi. Abbiamo cambiato per essere più offensivi nel finale. Abbiamo trovato il pareggio, costruito tante situazioni li davanti, oggi ho da dire poco ai miei: a parte l’inizio, non mi ricordo pericoli dall’Inter".