Come anticipato nel pomeriggio, Franco Carboni sarà un giocatore del Parma. L'argentino, come previsto da Sky Sport, è arrivato nel capoluogo emiliano questa sera. Dopo il passaggio dal Genoa al Racing Avellaneda del fratello Valentin, Franco vestirà gialloblu fino a giugno sulla base del prestito con diritto di riscatto. Inter, Empoli - club dove ha giocato in prestito da inizio stagione - e i ducali hanno trovato l'accordo per una trattativa, ormai al rush finale. Domani mattina si svolgeranno le visite mediche e il centrocampista 2003 potrebbe essere a disposizione di Cuesta già per la prossima partita contro la Juventus.