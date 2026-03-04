Archiviata l'andata delle semifinali di Coppa Italia, l'Inter guarda già al derby di Milano. La formazione verrà di nuovo rivoluzionata, secondo quanto riporta oggi Tuttosport. In difesa torneranno Sommer in porta, con Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa. Sulle corsie pronti Luis Henrique e Dimarco, mentre in mezzo al campo Barella e Zielinski dovrebbero affiancare Calhanoglu, che ieri ha superato la prova generale.

L'obiettivo dello staff medico è recuperare Bonny dopo l'affaticamento patito contro il Genoa. Tra oggi e domani dovrebbe tornare in gruppo, permettendo a Chivu di averlo a disposizione. Titolari in attacco saranno quindi Thuram ed Esposito, salvo sorprese.