"L’Inter ha puntato tutto sullo scudetto e ha in testa il derby di domenica. Come se non bastasse, Cristian Chivu si ritrova con le punte contate per gli infortuni di Lautaro e Bonny. Il Como, nel suo piccolo, che tanto piccolo non è, anzi, il Como, si diceva, alla Champions pensa, al di là delle dichiarazioni di facciata, e tra la trasferta imminente di Cagliari, sabato 7, e lo scontro diretto contro la Roma il 15 marzo, ha affrontato con precauzione questa andata delle semifinali di Coppa Italia. Ne è venuto fuori uno 0-0 abbastanza sciapo". Così la Gazzetta dello Sport commenta il pari senza gol di ieri al Sinigaglia nell'andata della semifinale di coppa.

"In 90 minuti, un solo vero tiro nello specchio: lo ha effettuato Nico Paz (il palo di Darmian è arrivato su un’ipotesi di cross). Il pari senza gol avrà entusiasmato chi ama le analisi tattico-strategiche in stile Coverciano - si legge -. Scollinati i primi 45 minuti e uno avvio di ripresa scoppiettate, però esauritosi in un battito d’ali, Como e Inter hanno deciso di rinviare tutto al ritorno del 21 o 22 aprile a San Siro. Una decina di giorni prima, Fabregas e Chivu si incroceranno di nuovo al Sinigaglia in campionato. C’è ancora tempo per stabilire se il gran rifiuto di Fabregas all’Inter, nel 2025, sia stata una porta girevole azzeccata o meno".