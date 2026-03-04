Sono arrivati in mattinata i dati sugli ascolti tv relativi alla giornata di ieri. A vincere la serata è stata la sfida di Coppa Italia tra Como e Inter, valevole come semifinale d'andata. Secondo i riscontri, la partita ha richiamato 3.737.000 spettatori davanti agli schermi con uno share del 19.2%.

Grazie a questo dato Canale 5 ha battuto "Gloria – Il ritorno", che su Raiuno ha totalizzato 2.691.000 spettatori pari al 16.9% di share.