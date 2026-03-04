Intervenuto all'inaugurazione del nuovo campo di Via della Ferrera a Milano, Ciro Ferrara ha parlato coi cronisti presenti dell'imminente derby Milan-Inter: "Se guardo rose, formazioni, momento e qualità, dico che l’Inter ha qualcosa in più. Poi però è un derby e come spesso accade, è sempre una partita da giocare e che devi andarti a prendere. L’Inter non li vince da un po’, per esempio: le caratteristiche delle squadre vengono azzerate dalla situazione ambientale e dall’emozione. Come partita è assolutamente imprevedibile, per me comunque il risultato sposterà poco perché l’Inter ha qualcosa in più e giustamente si trova là davanti".