Christian Panucci è intervenuto ieri sera dagli studi Mediaset dopo Como-Inter per un'analisi della partita. "Il Como ha creato poco senza centravanti, aveva poca profondità perché l'Inter quando perdeva palla rientrava nella propria metà campo. Una partita in ogni caso poco divertente".

"Derby? Per l'Inter basta non perderlo, paradossalmente potrebbe essere la stessa partita di Como. Suppongo che l'intensità sarà completamente diversa perché il Milan proverà a fare lo scherzetto, ma l'Inter ha due risultati su tre. Chivu? Onestamente sta facendo un percorso eccezionale, ha 10 punti in più in campionato ed è in semifinale di Coppa Italia".

In ultimo una riflessione su quel che sta accadendo a Bastoni. "Abbiamo fatto tutti i calciatori, a volte ho simulato anch'io. Il problema non è stata la simulazione, è stato che lui ha esultato, però basta. Maradona ha fatto un gol con la mano, tantissimi giocatori hanno cercato di fregare. Basta, è un patrimonio, lasciamolo vivere. Solo che coi social, tutti sono protagonisti e devono dire la loro. Bastoni deve star tranquillo, lo abbiamo fatto tutti, io compreso".