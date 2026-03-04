Bonny sì, Lautaro no. Questo quanto riferito oggi dal Corriere dello Sport a riguardo dei due attaccanti nerazzurri in vista del derby. Nessuna speranza di vedere l'argentino contro il Milan, mentre c'è ottimismo sul francese, fermo per un semplice sovraccarico dopo il Genoa.

"A questo punto si tratta di capire se già oggi l’ex Parma comincerà ad accelerare oppure se attenderà la giornata di domani, quando l’intera truppa nerazzurra tornerà ad allenarsi a pieno regime - spiega il CdS -. Poi, in base alle risposte, Chivu avrà o meno il via libera per la sua convocazione. Come premesso, l’ottimismo non manca, ma occorrono verifiche. Evidentemente, non potrà candidarsi per una maglia da titolare".

Diverso, invece, il discorso per Lautaro, fermo dalla trasferta con il Bodo dello scorso 18 febbraio. "Nel suo caso l’orizzonte temporale è la trasferta del 22 marzo in casa della Fiorentina, giusto prima della sosta. Magari ci sarebbe stato un tentativo di forzare per il ritorno degli ottavi di Champions, qualora l’Inter si fosse qualificata. Ma, visto che è stato il Bodø/Glimt ad avanzare, tale eventualità è venuta meno", si legge.