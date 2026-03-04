Il premio Rising Star Of The Month di febbraio, riservato ai calciatori Under 23 della Serie A, è stato assegnato al calciatore del Napoli Antonio Vergara. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Torino, in programma venerdì 6 marzo 2026 alle ore 20.45 allo stadio Maradona. Questa la motivazione espressa dall'AD della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo: "Il lavoro duro, l’attesa densa di aspettative, l’emozione dell’esordio, le prime gioie e poi la consacrazione: tutto questo è stata la sintesi della stagione, fino a questo momento, di Antonio Vergara. Per un ragazzo cresciuto a Frattamaggiore scendere in campo con la maglia del Napoli e sotto la guida di Antonio Conte è un sogno che si avvera".

De Siervo prosegue: "Vergara è stato bravissimo a farsi trovare pronto e convincere un tecnico vincente e un pubblico esigente come quello napoletano con prestazioni di crescente qualità e una personalità fuori dal comune, che lo hanno reso uno dei talenti emergenti del nostro campionato ovvero una Rising Star della Serie A Enilive".