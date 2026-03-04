Un'Inter trasformata tatticamente dalle contingenze del momento riesce a uscire indenne da Como, nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Lo 0-0 strappato al 'Sinigaglia' rimanda ogni verdetto al match di San Siro, un risultato che viene accolto positivamente da Cristian Chivu: "Abbiamo dovuto fare di necessità virtù, cambiando anche il sistema di gioco: per la prima volta avevamo due trequartisti dietro la punta - l'analisi del tecnico romeno a Radio TV Serie A -. Non era semplice perché non abbiamo avuto tanto tempo per prepararla; loro, senza una punta vera, cercavano di attirarci per poi attaccare la linea. E' stata una partita cauta, alla fine credo che tutte e due le squadre abbiano deciso che fosse meglio non perdere, sapendo di non poter vincere. Ed è finita 0-0".

Spostando lo sguardo al prossimo impegno di campionato, Chivu ha inquadrato così il derby: "Sappiamo l'importanza della partita e del momento della stagione. Anche il Milan sta facendo un grande campionato, perdendo solo due volte. Hanno ambizione, qualità e un allenatore che prepara bene questo tipo di partite. Noi dovremo essere all'altezza, sono sicuro che lo saremo".