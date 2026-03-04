La Finalissima 2026 si giocherà, ma presumibilmente non in Qatar a causa dell'esplosione del conflitto mediorientale: secondo il quotidiano spagnolo AS, UEFA e CONMEBOL hanno iniziato a valutare una sede alternativa per la sfida che metterà di fronte Argentina e Spagna il prossimo 27 marzo. Una decisione definitiva sarà presa dalle due confederazioni entro 48 ore e una sede europea sembra al momento la più probabile, visto che in molti paesi coinvolti in quell’area lo sport è stato fermato fino a data da destinarsi.

Uno spostamento in Europa risolverebbe anche un problema logistico, visto che la stragrande maggioranza dei calciatori coinvolti nelle nazionali impegnate provengono dal questo continente. La metà più probabile al momento sembra essere la Spagna, anche se il fattore campo neutro per la Finalissima potrebbe venire meno e questo potrebbe non piacere all'Argentina.