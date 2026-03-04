Sky Sport fornisce un altro aggiornamento da Appiano Gentile dove l'Inter si è ritrovata nella mattinata di oggi per il canonico allenamento. Dopo aver effettuato lavoro di scarico per i giocatori impegnati ieri col Como, Cristian Chivu ha concesso un giorno di riposo alla squadra che domani dunque non si allenerà. Il ritorno alla Pinetina è previsto per venerdì, giornata cerchiata in rosso dallo staff tecnico che ha previsto per quella data il rientro in gruppo di Ange Bonny.

Secondo Sky infatti, l'attaccante francese tornerà ad allenarsi coi compagni due giorni prima della stracittadina contro il Milan, impegno per il quale l'ex Parma tornerà a disposizione.