Niente derby per Matteo Gabbia. E non solo. "Il problema subito nel riscaldamento di Milan-Como si è rivelato più grave del previsto. Gabbia non ha solo saltato le partite contro la squadra di Fabregas, il Parma e la Cremonese, ma dovrà star fermo ai box per circa un mese tentando il recupero per Napoli-Milan nel week end di Pasqua - si legge sul Corriere dello Sport -. Il difensore, infatti, è dovuto ricorrere all'operazione chirurgica, effettuata a Londra dal professor Schilders alla presenza del dottor Mazzoni, per risolvere “un problema di ernia inguinale. Operazione perfettamente riuscita, Matteo sta bene”. Non saranno presi rischi e la sua situazione clinica sarà valutata di settimana in settimana".

Allegri, quindi, schiererà De Winter al suo posto tra Tomori e Pavlovic. Bartesaghi, invece, spera di recuperare dopo il risentimento al flessore nel finale di match con la Cremonese. In caso di forfait, il quinto di sinistra lo farà Estupiñan.