Cambio di agente per Simone Cinquegrano. L'esterno destro classe 2004 in forza all'Inter U23 (e in prestito dal Sassuolo) entra a far parte dell'agenzia di procura di Beppe Riso, la GRSport. A darne l'annuncio è la stessa impresa attraverso una storia pubblicata nelle ultime ore su Instagram

Sezione: Inter U23 / Data: Mer 04 marzo 2026 alle 14:09
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture