Altro lutto nel mondo del calcio. È venuto a mancare oggi, mercoledì 4 marzo, Rosario 'Sarìn' Di Vincenzo, ex portiere di Genoa, Sampdoria, Inter e Lazio. L'ex estremo difensore è morto all'età di 84 anni. A rendere nota la notizia la Sampdoria che in una nota diramata sui canali ufficiali ha scritto il suo messaggio di cordoglio alla famiglia: "Si è spento a Genova all’età di 84 anni Rosario Di Vincenzo. Nato a Genova il 16 giugno 1941, dopo trascorsi tra le altre con Inter e Lazio nell’estate del 1975 fu acquistato dal Doria. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società".