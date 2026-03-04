DAZN annuncia una novità rivoluzionaria. La piattaforma lancia infatti una nuova funzionalità interattiva su App, che consentirà ai fan del mondo del calcio di interagire in tempo reale coi loro campioni preferiti. Gli utenti di tutto il mondo avranno ora l'opportunità esclusiva di chattare in diretta con alcune delle più grandi star del calcio, tra cui Alejandro Balde (Barcellona), Lautaro Martínez (Inter), Enzo Fernández (Chelsea) e Fermín López (Barcellona). La funzione, denominata Chat Live, sarà integrata direttamente nell'App DAZN su dispositivi mobili e consentirà ai fan di condividere i loro pensieri, porre domande e chattare direttamente con i giocatori durante sessioni live dedicate.

Per garantire una partecipazione veramente globale, sarà disponibile la funzionalità di traduzione live basata sull'intelligenza artificiale. In questo modo i fan potranno comunicare e leggere le risposte nella loro lingua preferita. La prima sessione sarà in programma domani, giovedì 5 marzo alle ore 19.30, e vedrà protagonista il capitano dell'Inter Lautaro Martinez. Shay Segev, CEO del Gruppo DAZN, ha commentato: "Questa innovazione va dritta al cuore di ciò che DAZN sa fare meglio: avvicinare i fan ai loro sport preferiti. Attraverso il real-time e le esperienze interattive, come le chat dal vivo con i migliori calciatori del mondo, vogliamo migliorare il modo in cui i tifosi si connettono con il calcio. Ciò rafforza il legame tra il gioco e la comunità globale che ha generato, rafforzando al contempo il nostro impegno a confermarci la casa mondiale dello sport".