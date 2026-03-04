E' stta un'Inter in versione "allegriana" quella che si è vista ieri a Como, secondo l'analisi odierna di Tuttosport. Con un turnover integrale, Chivu ha portato a casa il risultato sperato, con il minimo sforzo. Al ritorno, il 22-23 aprile, Chivu potrà in teoria schierare la squadra migliore e puntare a conquistare la finale di Coppa Italia.

Dieci i cambi rispetto alla vittoria sul Genoa, con Carlos Augusto unico superstite e comunque in un ruolo diverso rispetto alla gara precedente. Dall'altra parte Fabregas ha puntato su Nico Paz come falso nove, mantenendo il predominio territoriale a fronte di un'Inter che non ha mai tirato, se non con Darmian dalla linea di fondo ad inizio ripresa, colpendo un palo. A lungo andare la sensazione è che il risultato non dispiacesse ad entrambe.