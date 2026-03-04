"Ieri mi sono addormentato e non so quanta altra gente si sia disgustata di fronte ad uno spettacolo così indegno". Queste le dure parole di Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, che a TMW ha espresso il suo giudizio sull'andata di semifinali di Coppa Italia andato in scena ieri al Sinigallia tra Como e Inter.

"Capisco che l'Inter abbia il derby nel prossimo fine settimana, però c'è modo e modo di onorare una competizione - ha continuato ancora con severità -. Questa è l'ennesima batosta all'attuale formula della Coppa Italia. Purtroppo però continuano a dettare legge i soldi e la gente si disamora. Il punto è che quando ti guardi intorno vedi gli sport invernali che vanno alla grande, il tennis che vede quattro italiani fra i primi ventuno del mondo e la pallavolo che porta a casa i massimi trofei internazionali. Così è inevitabile che il calcio perda di appeal".

Il campionato che cosa ci sta dicendo in questo momento?

"Il Milan nel derby sui gioca l'ultima possibilità di riaprire la lotta scudetto, mentre la Roma nella scorsa giornata si è giocata la possibilità di chiudere i discorsi Champions. per il resto il campionato sta dicendo abbastanza. La Fiorentina rimane in fondo, il Torino si è dato un elettroshock con D'Aversa, mentre il Napoli perde un altro giocatore per infortunio, ossia Lobotka. I rientri di De Bruyne, Anguissa insieme a quello di Lukaku però sono importanti. Riguardo quest'ultimo, spero che in casa Juventus si siano accorti di come un attaccante che segna possa fare la differenza".