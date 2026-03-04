Dopo il pari di Como, le pagelle della Gazzetta dello Sport per gli interisti non brillano ovviamente per voti alti.

Il migliore risulta essere Pepo Martinez (6,5): "Bentornato. Allarga la manona per spegnere il fuoco di Vojvoda, peraltro in fuorigioco, poi ammansisce Nico Paz. Più di una riserva".

Stessa valutazione per Acerbi (6,5): "Un centrale roccioso, per di più senza troppo ritmo gara, fatica senza un centravanti da marcare. Nasconde bene il limite".

Lunga la lista dei 6: Darmian, Bastoni, Sucic, Carlos Augusto, Thuram, Zielinski e Dumfries.

Sotto la sufficienza il peggiore, Esposito (5): "Isolato e stritolato, non si divincola fronte alla porta e non vince mai un duello. La serata è negativa, anche se ricca di attenuanti".

Male anche Frattesi (5): "Scatta dal centrosinistra per produrre incursioni: combina poco e non migliora più tardi, quando avanza".

Al 5,5 si fermano Diouf, Calhanoglu e Bisseck; senza voto Luis Henrique e Mkhitaryan.

Chivu 6: "Non cambia, ribalta l’Inter: 10 uomini nuovi e struttura inedita, con una punta di ruolo. Risparmia forze e si avvicina alla finale".