I colleghi di Gazzetta.it, attraverso un focus specifico, si sono concentrati sui retroscena del passaggio di Sebastiano Esposito al Cagliari: "Particolare la formula attraverso cui l'Inter aveva scelto di cedere Seba Esposito al Cagliari: prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni di euro più il 40% della plusvalenza sulla futura rivendita nel caso in cui superasse proprio la cifra di 4 milioni, con rinnovo - in caso di riscatto - per lui automatico fino al 2030. Accordo articolato, che però... verrà rispettato”, evidenzia la rosea.

Sezione: Mercato / Data: Ven 26 dicembre 2025 alle 23:15
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Print