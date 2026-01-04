L'interesse del Galatasaray per Davide Frattesi trova conferme anche in terra turca. E anche Fanatik parla di attività intense per il centrocampista romano che molto probabilmente lascerà l'Inter già a gennaio, e diventato uno dei trasferimenti prioritari per il Cimbom.

Tra i profili vagliati dal Galatasaray per il centrocampo, uno dei nomi più accreditati è Manuel Ugarte, ma non solo. Nella lista dei dirigenti del club di Istanbul c'è anche l'ala olandese Noa Lang, oggi al Napoli e proposto al Gala dall'entourage. L'ex PSV Eindhoven ha ottenuto il benestare anche di Okan Buruk e del suo staff.