Dopo aver rotto il rapporto con l'Al-Hilal, Joao Cancelo sta decidendo quale sarà la prossima tappa della sua carriera. Oltre all'Inter e alla Juve, alcuni media hanno parlato anche della possibilità di un ritorno al Barcellona per il portoghese. Un'opzione teoricamente percorribile, visto che il club catalano, come confermato da Hansi Flick, cerca un elemento per sistemare un reparto che ha contato due perdite negli ultimi tempi: "Se si guarda alla nostra difesa, parlando di centrali e terzini, ci serve un altro giocatore - le parole del tecnico blaugrana -. Dobbiamo discuterne perché non è facile ingaggiare un giocatore di alto livello durante la sessione invernale di calciomercato. Sono fiducioso che possiamo fare qualcosa, nutro questa speranza, ma deve avere senso concludere quell'acquisto".