L'Inter ha bisogno di smaltire il 'traffico' a centrocampo per provare a ingaggiare Curtis Jones, l'oggetto dei desideri di Cristian Chivu. Le manovre per l'inglese sono state frenate proprio dall'impasse nel mercato in uscita, anche se, secondo il Corriere dello Sport, qualcosa si sta muovendo in tal senso. Nelle ultime ore, infatti, va registrato l'interessamento del Sassuolo per Kristjan Asllani, tornato alla base dopo il doppio prestito al Torino e al Besiktas. Da capire, però, con quale formula si possa mettere in piedi la trattativa, spiega il quotidiano romano: i nerazzurri puntano a cedere l'albanese a titolo definitivo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

L'Inter, inoltre, ha dato apertura per le cessioni a titolo temporaneo di Ebenezer Akinsanmiro e Yanis Massolin, richiesti dal Monza all'interno di alcuni discorsi che andranno inevitabilmente approfonditi. L'obiettivo è farli crescere ma senza perderne il controllo.



Resta, infine, un caso la situazione legata al futuro di Davide Frattesi: l'addio, spiega il CdS, è stato deciso da tempo ma non si sa per quale meta. Il giocatore spera sempre nella Juve, mentre il Nottingham Forest, che sembrava fortemente intenzionato a prenderlo, è sparito.