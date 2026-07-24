Sportmediaset conferma: nelle ultime ore, ci sono stati contatti diretti tra l'Inter e l'entourage di Cristian Romero. Il club nerazzurro, in questa trattativa, può fare leva sull'apertura alla destinazione milanese del giocatore argentino che, come noto, ha fatto sapere di non voler restare al Tottenham chiedendo la cessione. Dal canto suo, il club londinese chiede circa 50 milioni di euro per liberarlo, una cifra trattabile che potrebbe scendere fino a 35-40 milioni di euro. 

Sezione: Focus / Data: Ven 24 luglio 2026 alle 13:37
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.