Sportmediaset conferma: nelle ultime ore, ci sono stati contatti diretti tra l'Inter e l'entourage di Cristian Romero. Il club nerazzurro, in questa trattativa, può fare leva sull'apertura alla destinazione milanese del giocatore argentino che, come noto, ha fatto sapere di non voler restare al Tottenham chiedendo la cessione. Dal canto suo, il club londinese chiede circa 50 milioni di euro per liberarlo, una cifra trattabile che potrebbe scendere fino a 35-40 milioni di euro.