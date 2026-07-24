Si è presentato oggi nel ritiro di Rivisondoli Luca Di Maggio, centrocampista classe 2005 cresciuto nelle giovanili dell'Inter (lo scorso anno in prestito al Padova) prelevato questa estate a titolo definitivo dall'Avellino. L'ex U23 nerazzurro ha detto: "La trattativa è stata abbastanza rapida, appena ho sentito dell'interesse dell'Avellino non ho esitato a fare questa scelta. Sì mi ispiro a Barella, per me è una fonte di ispirazione ma cerco di evitare questi paragoni, devo ancora dimostrare non tanto ma tantissimo. Come si diventa come lui? Non deve mai mancare la voglia di andare al campo ogni giorno con la fame di chi vuole migliorare fisicamente, tatticamente, mentalmente, solo così puoi toglierti soddisfazioni personali non solo nel calcio ma anche nella vita".