Si è presentato oggi nel ritiro di Rivisondoli Luca Di Maggio, centrocampista classe 2005 cresciuto nelle giovanili dell'Inter (lo scorso anno in prestito al Padova) prelevato questa estate a titolo definitivo dall'Avellino. L'ex U23 nerazzurro ha detto: "La trattativa è stata abbastanza rapida, appena ho sentito dell'interesse dell'Avellino non ho esitato a fare questa scelta. Sì mi ispiro a Barella, per me è una fonte di ispirazione ma cerco di evitare questi paragoni, devo ancora dimostrare non tanto ma tantissimo. Come si diventa come lui? Non deve mai mancare la voglia di andare al campo ogni giorno con la fame di chi vuole migliorare fisicamente, tatticamente, mentalmente, solo così puoi toglierti soddisfazioni personali non solo nel calcio ma anche nella vita".

Sezione: Focus / Data: Ven 24 luglio 2026 alle 13:05
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
vedi letture
Domenico Fabbricini
autore
Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.