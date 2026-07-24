E' arrivato, come da programma, poco fa il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta nel ritiro dell'Inter in Germania. Acclamato dai tifosi presenti con cori e slogan, Marotta si è avvicinato con grande disponibilità ai tifosi nerazzurri che lo invocavano, prestandosi a foto e autografi con tutti i presenti. A seguire il video del nostro inviato nel ritiro dell'Inter, Simone Togna.

