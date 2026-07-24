Secondo il Messaggero Veneto, i tifosi dell'Udinese possono sperare in una permanenza clamorosa in bianconero di Oumar Solet, la cui cessione è stata congelata per due ordini di motivi. I dubbi, prima dell'Inter e poi delle altre pretendenti che si sono fatte avanti per il francese, sono sorti non solo per questioni economiche (Pozzo vuole non meno di 25 milioni di euro) ma anche ragioni fisiche dopo che un paio di visite specialistiche a cui lo staff nerazzurro ha sottoposto il giocatore hanno fatto emergere un presunto problema cronico alla cartilagine di un ginocchio. Perplessità, si legge sul quotidiano, tutte da dimostrare visto lo storico del giocatore che, nella passata stagione, è stato tra i più utilizzati di Kosta Runjaić con 35 presenze.

In ogni caso, dopo la ritirata dell'Inter, del Como e del Leeds, ora ha chiesto informazioni il Napoli che sta cercando un rimpiazzo per sostituire l'infortunato Alessandro Buongiorno.